Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu (2)

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR,(DHA) - AFYONKARAHİSAR kent merkezinde polisin şüphe üzerine arama yaptığı araçta 29 paket halinde toplamda 97 kilo 250 gram esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kent merkezinde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, 29 paket halinde toplamda 97 kilo 250 gram esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 TL ele geçirildi. Uygulamada, araç sürücüsü ile bu aracı takip ettiği belirlenen ikinci araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

