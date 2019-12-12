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Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.Jandarma ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yaklaşık 3 aylık bir takip sonucu bir süre önce ilk olarak 4 eve baskın düzenlenmiş, evlerde yapılan aramalarda 90 adet ecstasy hap ele geçirilirken 6 kişi yakalanmıştı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Jandarma ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yaklaşık 3 aylık bir takip sonucu bir süre önce ilk olarak 4 eve baskın düzenlenmiş, evlerde yapılan aramalarda 90 adet ecstasy hap ele geçirilirken 6 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak 1 kişi ise tutuklanmıştı.
Aynı operasyon kapsamında devam eden çalışmalar sonucu son olarak 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kemal B. ve İsmail K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine sevk edildi, 1 kişi serbest bırakıldı.

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