Afyonkarahisar’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Jandarma ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine yaklaşık 3 aylık bir takip sonucu bir süre önce ilk olarak 4 eve baskın düzenlenmiş, evlerde yapılan aramalarda 90 adet ecstasy hap ele geçirilirken 6 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak 1 kişi ise tutuklanmıştı.

Aynı operasyon kapsamında devam eden çalışmalar sonucu son olarak 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Kemal B. ve İsmail K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine sevk edildi, 1 kişi serbest bırakıldı.

