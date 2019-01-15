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Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 12:28 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sandıklı ve Dinar ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra Sandıklı ve Dinar ile çevre ilçelerden de jandarma ekipleri, bu sabah ilçe merkezleri ve bağlı köylerdeki çok sayıda adrese baskın yaptı. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 21 şüpheli hastanedeki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

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