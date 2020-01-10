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  4. Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 18:33 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR ve Antalya'da, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR (DHA)- AFYONKARAHİSAR ve Antalya'da, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sandıklı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Takibin ardından ilçede belirlenen 24 adres ile Antalya'daki bir eve eş zamanlı 'Şafak Operasyonu' düzenlendi. Jandarma ekipleri, Sandıklı'daki baskınlarda 24, Antalya'daki baskında ise 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda, 110 gram eroin, 30 gram esrar, 1 tabanca ve çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Antalya'da gözaltına alınan şüpheli de Afyonkarahisar'a getirildi. 25 şüpheli işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'daki Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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