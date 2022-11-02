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Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde 2 erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 gözaltı

02.11.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yanmış otomobilde iki erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede bulduğu 9 boş kovan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesetlerdeki inceleme sonucu Gürsel C. ile Ramazan T'nin tabancayla vurulduğunu belirledi.

Otomobilin ise benzin dökülerek yakıldığı tespit edildi.

Ekipler, Gürsel C. ile Ramazan T'nin cep telefonuyla yaptıkları son görüşmelerini inceledi.

İkilinin, miras nedeniyle aralarında sorun bulunduğu öne sürülen akrabaları muhtar G.C. ile İ.C. ve B.İ. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Özburun beldesinde dün yanmış bir otomobilde, Gürsel C. (51) ile Ramazan T'nin (28) cesetleri bulunmuştu.

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