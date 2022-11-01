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Afyonkarahisar'da yanmış otomobilin içinde 2 erkek cesedi bulundu

01.11.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yanmış otomobilde iki erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Alınan bilgiye göre, M.C, Özburun beldesinde hayvancılık yapan babası Gürsel C'nin (51) bulunduğu ağıla gitmek üzere yola çıktı.

M.C, babasına ait otomobili yol kenarında yanmış halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrolde araçta iki erkek cesedi olduğu belirlendi.

Ekipler, araçtaki cesetlerin Gürsel C. ve Ramazan T'ye (28) ait olduğunu tespit etti.

Öte yandan, Gürsel C. ve Ramazan T'nin cep telefonlarının da yakıldığı öğrenildi.

İki ceset, ilk incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Otomobil ceset

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