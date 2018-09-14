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Afyonkarahisar’da "Yaşam için kısa bir mola” uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında, kural ihlali yapan sürücülere araçları ile içeri alındıkları çadırda, ihlalin nelere neden olabileceğini anlatan görüntü izletildi - Ceza kesilmeyen sürücülere lokum ikram edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da karayollarında kazaları ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığınca başlatılan “Yaşam için kısa bir mola” projesi kapsamında uygulama yapıldı.

Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen denetime, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da katıldı.

Emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve hız ihlali yaptığı belirlenen sürücüler durdurularak, önce yaptıkları kural ihlali hatırlatıldı. Daha sonra araçları ile çadır içerisine alınan sürücülere, kural ihlali sonucunda yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin 8 dakikalık görüntü izletildi.

Sürücülere kural ihlali için ceza kesilmezken, lokum ikram edildi.

- "Cezadan daha etkili bir uyarı olduğunu belirtiyorlar"

Sürücüler ve yolcularla sohbet eden Vali Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurallara uyarak yapılan yolculuğun önemine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Trafikte en küçük kural ihlalinin sonucunun can kayıplarıyla ödendiğini dile getiren Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Trafik kurallarını ihlal eden, emniyet kemeri takmayan, hız kuralına uymayan, alkollü araç kullanan, cep telefonu ile konuşan kişiler tespit edildiğinde, ceza kesilmeden bir çadır içinde uyarı ve eğitime tabi tutuluyor. Görüntülerde, kurallara uyulmazsa nelerle karışılaşacakları gösteriliyor. Eğitime tabi tutulan sürücülerin bundan çok fazla etkilendiklerini, kesilen cezadan daha etkili bir uyarı olduğunu belirtiyorlar. Bu projeyi Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uygulanmaya başladık. Sürücüleri, yaptıkları hataların farkına varmaları için eğiterek, daha az kaza olmasını sağlamaya çalışacağız."

Araç sürücülerden Musa Obuz da Bursa'ya gittiklerini belirterek, uygulamanın çok etkili olduğunu ifade etti.

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