AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da karayollarında kazaları ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığınca başlatılan “Yaşam için kısa bir mola” projesi kapsamında uygulama yapıldı.
Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen denetime, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da katıldı.
Emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve hız ihlali yaptığı belirlenen sürücüler durdurularak, önce yaptıkları kural ihlali hatırlatıldı. Daha sonra araçları ile çadır içerisine alınan sürücülere, kural ihlali sonucunda yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin 8 dakikalık görüntü izletildi.
Sürücülere kural ihlali için ceza kesilmezken, lokum ikram edildi.
- "Cezadan daha etkili bir uyarı olduğunu belirtiyorlar"
Sürücüler ve yolcularla sohbet eden Vali Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurallara uyarak yapılan yolculuğun önemine dikkati çekmek istediklerini söyledi.
Trafikte en küçük kural ihlalinin sonucunun can kayıplarıyla ödendiğini dile getiren Tutulmaz, şunları kaydetti:
"Trafik kurallarını ihlal eden, emniyet kemeri takmayan, hız kuralına uymayan, alkollü araç kullanan, cep telefonu ile konuşan kişiler tespit edildiğinde, ceza kesilmeden bir çadır içinde uyarı ve eğitime tabi tutuluyor. Görüntülerde, kurallara uyulmazsa nelerle karışılaşacakları gösteriliyor. Eğitime tabi tutulan sürücülerin bundan çok fazla etkilendiklerini, kesilen cezadan daha etkili bir uyarı olduğunu belirtiyorlar. Bu projeyi Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uygulanmaya başladık. Sürücüleri, yaptıkları hataların farkına varmaları için eğiterek, daha az kaza olmasını sağlamaya çalışacağız."
Araç sürücülerden Musa Obuz da Bursa'ya gittiklerini belirterek, uygulamanın çok etkili olduğunu ifade etti.
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren 'İdlib' mesajı
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı
Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi
Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Apple'dan şok gece zammı! İşte yeni fiyatlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum