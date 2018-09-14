AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da karayollarında kazaları ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığınca başlatılan “Yaşam için kısa bir mola” projesi kapsamında uygulama yapıldı.

Afyonkarahisar-İzmir karayolundaki Bölge Trafik Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen denetime, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da katıldı.

Emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve hız ihlali yaptığı belirlenen sürücüler durdurularak, önce yaptıkları kural ihlali hatırlatıldı. Daha sonra araçları ile çadır içerisine alınan sürücülere, kural ihlali sonucunda yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin 8 dakikalık görüntü izletildi.

Sürücülere kural ihlali için ceza kesilmezken, lokum ikram edildi.

- "Cezadan daha etkili bir uyarı olduğunu belirtiyorlar"

Sürücüler ve yolcularla sohbet eden Vali Tutulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurallara uyarak yapılan yolculuğun önemine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Trafikte en küçük kural ihlalinin sonucunun can kayıplarıyla ödendiğini dile getiren Tutulmaz, şunları kaydetti: