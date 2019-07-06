Afyonkarahisar’da yeni jeotermal sahası bulundu

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde 31 bin 500 metrekarelik alanda yapılan çalışmalar sonucunda 620 metre derinlikte 71 buçuk derece sıcaklıkta jeotermal su bulundu.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyünde 31 bin 500 dönümlük alanda bir firma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 620 metre derinlikte 71 buçuk derece sıcaklıkta seracılık ve termal turizme elverişli yeni jeotermal enerji sahası bulundu. Jeotermal enerjinin önemli merkezlerinden Afyonkarahisar, Sandıklı, İhsaniye ve Çobanlar’dan sonra Sinanpaşa ilçesinde de yeni sahalar keşfedildi. Mert Enerji A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaçmaz, Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyündeki jeotermal sondaj kuyusu çalışmalarının yaklaşık bir yıldır sürdürdüklerini söyledi. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan yeni jeotermal su ve sahası yatırımcılarını bekliyor. 2020 yılına kadar bu bölgede en az bin 500 dönümlük kısmının yatırım için faaliyete geçmesi bekleniyor.

"Sera yatırımlarına uygun seviyede"

Yeni jeotermal bölgesindeki yatırım alanlarının 31 bin 500 dönüm olduğunu dile getiren Kaçmaz, “620 metre derinliğin 700 metreye doğru ilerlediğinde su sıcaklığının 80 derece civarına ulaşabildik. Sinanpaşa ilçemize bağlı Nuh köyümüzde, ülkemize faydalı olabilecek sıcak suyumuzu bulmuş durumdayız. Burada 620 metre derinlikte bulduğumuz sıcak suyumuz, 71 buçuk derece ve saniyede 20 litreden yukarıda bir debide akıyor. Aslında, 700 bandına inildiğinde de suyun sıcaklığının 80 derecenin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Şuan için sera yatırımları için uygun bir seviyedeyiz" dedi.