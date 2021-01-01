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Afyonkarahisar’da yılın ilk cuma namazında camiler doldu taştı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 01.01.2021 15:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da yılın ilk sosyal mesafeli cuma namazında camiler dolup taştı.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Afyonkarahisar’da yılın ilk sosyal mesafeli cuma namazında camiler dolup taştı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Afyonkarahisar’da yılın ilk cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu, bazı vatandaşlar ise cami avlularında namazlarını eda etti. Afyonkarahisar’da Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camiye gelen vatandaşlar yeni yılın ilk cuma namazını kıldı. Afyonkarahisar İmaret ve Arafat Camii’nde de vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak yılın ilk cuma namazını eda etti.

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:06
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:17

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Kanlıca Eczanesi
Merkez
Karaman Eczanesi
Merkez
Selin Eczanesi
Merkez
Volkan Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Eylül Eczanesi
Dazkiri
Sahıntürk Eczanesi
Dinar
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