Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi (1)

AFYONKARAHİSAR- Kütahya karayolunun kent merkezine bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-

