Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi (1)

AFYONKARAH\u0130SAR- K\u00fctahya karayolunun kent merkezine ba\u011fl\u0131 An\u0131tkaya k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda yolcu otob\u00fcs\u00fc devrildi. \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011fu kaza yerine \u00e7ok say\u0131da ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.\nSat\u0131lm\u0131\u015f AKKA\u015e\/AFYONKARAH\u0130SAR, (DHA)-PARTNER Teredd\u00fct etmeden cildimize s\u00fcr\u00fcyoruz ama...Afyonkarahisar'da yolcu otob\u00fcs\u00fc devrildi! \u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar varBayrampa\u015fa'da otelde yang\u0131n; otelde kalanlar tahliye edildi\u00a0
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