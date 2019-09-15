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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Afyonkarahisar yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazanın ardından sürücü Barış Gökçe jandarma tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (3)

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Afyonkarahisar yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazanın ardından sürücü Barış Gökçe jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazada yaralanan 40 kişinin Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süre kapanan karayolu, otobüsün ve yolculara ait çevreye saçılan eşyaların toplanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
'İNSANLAR ARACIN İÇİNDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYORLARDI'
Kaza sırasında otobüste bulunan yolculardan Abdullah Göksügüzel, "Ben uyuyordum. Bir anda gürültü oldu. Devrildik. Gözlüğüm fırlamış. Dışarı çıktım. Eşyalarımı bulmaya çalıştım. Ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra insanlar aracın içinden çıkmaya çalışıyorlardı. Gözlüğümü buldum. Hiçbir şey anlayamadım. Öğrenciyim, Isparta'ya gidiyordum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (3)Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (3)Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (3)Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı (3)

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