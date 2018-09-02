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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 04:01 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 15 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 PK 656 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 72. kilometresinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
15 yaralı 2 ölü trafik kazası

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