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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 32 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 09:19 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada Nesrin Yaygın ve Mustafa Ekim (68) yaşamını yitirdi, 5’i çocuk, 32 kişi de yaralandı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada Nesrin Yaygın ve Mustafa Ekim (68) yaşamını yitirdi, 5’i çocuk, 32 kişi de yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara karayolunun 80'inci kilometresindeki Emirdağ ilçesine bağlı Topuzdere mevkisinde meydana geldi. Deniz Şimşek (51) yönetimindeki 35 PK 656 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Tam bir can pazarının yaşandığı kazanın ardından bölgeye Afyonkarahisar ve Eskişehir'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, yolculardan Nesrin Yaygın olay yerinde, Mustafa Ekim ise ambulansla götürüldüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Yaralanan 5’i çocuk, 32 kişi ise Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Nesrin Yaygın'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kondu. Jandarma ve polis ekipleri Afyonkarahisar- Ankara karayolunda güvenlik önlemi aldı. YARALILARIN İSİMLERİ Kazada yaralanan 32 kişinin isimleri şöyle: "Otobüs şoförü Deniz Şimşek, Gülbey Tuncay (38), Berna Çoğun (39), Funda Adın (48), Tuğba Büşra Dökmetaş (24), Cemil Can Aydın (21), Cumali Ekim (65), Yurdagül Bal (55), Hulusi Mehmet Bal (58), Yavuz Koca (35), Güllü Baldır (25), Bayram Yaygın (68), Ali Burak Aydın (16), Mehmet Ali Bağcı (26), Oral Somuncu (30), Ahmet Taha Uygun (30), Muhsin Cengiz (57), Kerem Hayta (17), Murat Şahin (52), Hasan Doğukan Kaymaz (28), Bilal Türk (54), Fuat Türk (46), Galip Çiçek (40), Fatma Çiçek (36), Osman Mertcan Çiçek (9), Sudenaz Çiçek (10), Yavuz Burak (32), Leman Gökçe (52), Hatice Kansu (42), Murat Aktaş (40), Berrin Başaran (35) ve Yunus Efe Kansu (6)"

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