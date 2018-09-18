Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı (1)

AFYONKARAHİSAR,(DHA) AFYONKARAHİSAR'da bir yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 25 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin devrilen otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.
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