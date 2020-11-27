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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

27.11.2020 23:14 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, Çay-Dinar karayolunun 20.

Afyonkarahisar’da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çay-Dinar karayolunun 20. kilometresinde Bulanık köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turan Arslan (57) idaresindeki 44 BT 055 plakalı yolcu otobüsü karşı yönden gelen Ömer Didin (50) yönetimindeki 20 H 8645 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otobüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girerek dururken, kamyonet ise birkaç metre savrulduktan sonra yol ortasında durdu. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Didin olay yerinde hayatını kaybederken, 6 aylık Eda B., Ege B. (2) ile yakınları Ferhat B. (28), Aygül B. (25) ve otobüs şoförü Arslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Didin’in cansız bedeni ise olay yerine çağrılan AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza sonrası yolda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri ise trafiği tek şeritten vererek yolun kapanmasının önüne geçti.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza esnasında yolun boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.

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