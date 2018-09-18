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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü, refüjdeki kanala devrildi: 6 ölü, 30 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 08:12 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi.

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Antalya’dan Eskişehir’e giden henüz sürücüsü belirlenemeyen Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, refüjdeki su kanalına devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otobüste ikisi şoförü, biri muavin 36 kişinin bulunduğu belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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