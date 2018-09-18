Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, refüjdeki kanala devrildi: 7 ölü, 28 yaralı (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Afyonkarahisar Valiliği'nce 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasıyla ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasında, yaralıların çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:
"18.09.2018 günü saat 03.35 sıralarında Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçesi Damlalı Boğazı mevkii Antalya- Afyon karayolunun 30. kilometresinde D.G. yönetimindeki yolcu otobüsü Sinanpaşa istikametinden Afyonkarahisar istikametine 3 personel ve 33 yolcusu ile seyir halindeyken şoförün direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol tarafında bulunan refüje çarparak su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 şahıs vefat etmiş, 29 şahıs yaralanmıştır. Kaza sonrasında Afyonkarahisar AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve ilgili tüm birimlerce koordine sağlanmış ve kazaya alanına suratla ulaşılmıştır ve yaralılara ilk müdahaleleri yapılmıştır. Yaralıların İlimizdeki hastanelere sevki ivedilikle yapılmıştır. Afyon Kocatepe Hastanesinde 7, Özel Park Hastanesinde 5, Afyon Devlet Hastanesinde 12 ve Özel Fuar Hastanesinde 4 yaralının tedavisi devam etmekte olup 19 yaralı ikincil derecede, 5 yaralı ise hafif yaralı durumdadır. Söz konusu kazada ağır yaralanarak hastanede tedavi gören 1 şahıs daha hayatını kaybetmiştir."
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