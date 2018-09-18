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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, refüjdeki kanala devrildi: 7 ölü, 28 yaralı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Afyonkarahisar'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün refüjdeki su kanalına devrildiği kazada yaşamını yitiren 7 kişi ile yaralananların kimlikleri tespit edildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Afyonkarahisar'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün refüjdeki su kanalına devrildiği kazada yaşamını yitiren 7 kişi ile yaralananların kimlikleri tespit edildi. Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe ve muavin Mustafa Mercan ile Ahmet Bacak, Sabri Demir, Mustafa Efe Malkoç, Süleyman Başar ve Hasan Işık'ın (55) yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kazada ayrıca Nurullah Akın, Furkan Erseçkin (23), Emrah Tanır, İlkay Özçelik (32), Halil Arıkan (26), Halil Burak Arısoy (20), Muhittin Cebeci (22), Seda Yıldırım (22), Sema Uçar (24), Muhammed Akın (10), Beybuzar Akın (65), Sertaç Altun (40), Galip Göktuğ Uçar (25), Ali Sincar (46), Fatma Duman, Furkan Çiğdem (22), Mehmet Aytuğ Uçer (21), Ali Alptuğ Uçer (12), Nurcan Akdemir (25), Beytullah Sinan Aslan (34), Mehmet Salih Akın (44), Ahmet Necdet Coşguncan (18), Zehra Coşguncan (43), Samet Sarıkaya (20) ve Melike Ahsen Coşguncan (20) ile kimliği tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı.
6 KİŞİ AĞIR YARALI
Öte yandan yaralılardan Nurullah Akın, Furkan Erseçkin, Emrah Tanır, İlkay Özçelik, Halil Arıkan ve Halil Burak Arısoy'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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