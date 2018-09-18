Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, refüjdeki kanala devrildi: 7 ölü, 28 yaralı (5)

AK PARTİ'Lİ VEKİLDEN YARALILARA ZİYARET
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, kentte sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün refüjdeki su kanalına devrildiği kazada yaralanıp, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Devletin yanlarında olduğunu, ne ihtiyaçları olursa hastane personeli tarafından karşılanacağını söyleyen Yurdunuseven'e İl Başkanı Hüseyin Sezen, Sağlık İl Müdürü Serhat Korkmaz ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran eşlik etti.
'LÜTFEN EMNİYET KEMERİMİZİ TAKALIM'
Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yurdunuseven, "Kazanın olduğu saatten itibaren Sayın Valimiz de konuya el attı. İl jandarma komutanı ve emniyet müdürü, bütün sağlık ekipleri hemen oraya intikal etti. Son edindiğimiz bilgilere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Devlet hastanesinde de yatan 7 yaralımız var. Bunlardan 3'ü biraz sıkıntılı ama diğer yaralılar kontrol amaçlı tutuluyor. Bu kaza bizi üzdü. Tüm sürücülerimize uyarılarda bulunmak istiyorum. Lütfen emniyet kemerimizi takalım, hız limitlerine uyalım ve uykusuz araç kullanmayalım" dedi.
'EN KISA ZAMANDA TABURCU EDECEĞİZ'
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran da hastanede 7 yaralı olduğunu aktarırken, 4 hastanın ortopedi ve genel cerrahi servisinde, 3'ünün ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydetti. Sağlık durumu kritik olan hastaların yoğun bakımda olduğunu belirten Duran, "Diğer hastalarımızı ameliyat edilerek, en kısa zamanda sağlığına kavuşturacağız. Birkaç gün içinde taburcu etmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
Sivas'ta üniversite öğrencisi Alp Seyyah, hazırladığı sosyal deneyle 5 dakikada gençleri uyuşturucuya ikna etti!
Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir
Almanya'da İç İstihbarat Servisi Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı!
Rusya'dan İsrail'e tehdit: Yaptıklarını yanıtsız bırakmayacağız
Elleri kelepçeli adliye getirilen hırsızlık şüphelisi: Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız
Bursa'daki at yarışında jokeyini sırtından atan at yarışı kazandı
AK Partili Kenan Sofuoğlu, Lamborghini'sini satışa çıkardı
İşte en tehlikeli seks pozisyonu!
Yılmaz Özdil: 3. havalimanı eylemi planlı!
Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
Okuyucu Yorumları 0 yorum