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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, refüjdeki kanala devrildi: 7 ölü, 28 yaralı (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 23:24 | Son Güncelleme

İKİ HAFTA ÖNCE ÜNİVERSİTEYE KAYDINI YAPTIRDI Afyonkarahisar’da kontrolden çıkıp refüjdeki sulama kanalına devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitirenlerden Ahmet Bacak’ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uçak Gövde ve Bakım Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, refüjdeki kanala devrildi: 7 ölü, 28 yaralı (6)

İKİ HAFTA ÖNCE ÜNİVERSİTEYE KAYDINI YAPTIRDI
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkıp refüjdeki sulama kanalına devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitirenlerden Ahmet Bacak’ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uçak Gövde ve Bakım Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Antalya’nın Kumluca ilçesinde oturan Hüseyin ve Zuhal Bacak çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Ahmet Bacak’ın bu yıl üniversiteyi kazandığı ve 2 hafta önce kaydını yaptırdığı belirtildi.
Ahmet Bacak’ın anne ve babası tarafından dün gece Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden Eskişehir’e uğurlandığı kaydedildi. Ahmet Bacak’ın Kumluca’ya döndüklerinde kendisini aramalarını istediği anne ve babasının dün saat 02.00 sıralarında kendisiyle telefonda görüştüğü, birkaç saat sonra da kazanın meydana geldiği öğrenildi. Telefon görüşmesinden kısa süre sonra kazayı haber alıp, bu sabah Afyonkarahisar’a giden Hüseyin ve Zuhal Bacak çifti, çocuklarının ölüm haberiyle yıkıldı. Ailenin lise öğrencisi bir kız çocukları daha olduğu belirtildi.
CENAZESİ KUMLUCA’YA GETİRİLDİ
Ahmet Bacak’ın cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildikten sonra akşam saatlerinde Kumluca Devlet Hastanesi’ne getirildi. Ahmet Bacak’ın yarın Kumluca’da toprağa verileceği belirtildi.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, refüjdeki kanala devrildi: 7 ölü, 28 yaralı (6)

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