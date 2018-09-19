İZMİR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yolculardan 22 yaşındaki Mustafa Efe Malkoç'un cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.
Kazanın ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Malkoç'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Daha sonra Karabağlar ilçesi Yumurtacı Ahmet Camisi'ne getirilen cenaze, ikindi vakti kılınan namazının ardından Buca ilçesi Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine Malkoç'un dedesi Mustafa Malkoç, babaannesi Hatice Selçuk, annesi Sevda Malkoç, arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Mustafa Efe Malkoç'un 3 ay önce askerden geldiği ve Antalya'da bir otelde çalıştığı öğrenildi.
Kazanın, iş yerinden izin alan Malkoç'un Eskişehir'de cezaevinde bulunan babası Mehmet Malkoç'u ziyarete gittiği sırada meydana geldiği belirtildi.
- Olay
Deniz Gökçe'nin kullandığı 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsünün, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresindeki Damlalı Boğazı mevkisinde boş su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.
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