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Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı sanatın yeni adresi oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesi, Zafer Meydanı’nı kültür sanat alanına dönüştürme çalışmaları kapsamında meydanda karikatürist, ressam ve sokak sanatçıları hünerlerini sergilemeye başladı.Afyonkarahisar Belediyesi, Zafer Meydanı’nı şehrin en işlek kültür sanat noktalarından biri haline getirmek için kolları sıvadı.

Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı sanatın yeni adresi oluyor

Afyonkarahisar Belediyesi, Zafer Meydanı’nı kültür sanat alanına dönüştürme çalışmaları kapsamında meydanda karikatürist, ressam ve sokak sanatçıları hünerlerini sergilemeye başladı.
Afyonkarahisar Belediyesi, Zafer Meydanı’nı şehrin en işlek kültür sanat noktalarından biri haline getirmek için kolları sıvadı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar doğrultusunda Zafer Meydanı kültür-sanatın yeni adresi oluyor.
Afyonkarahisar Belediyesince karikatürist, ressam ve sokak sanatçılarına yapılan çağrı karşılığını buldu. Zafer Meydanı’nda yeteneklerini sergileyenler aynı zamanda ekonomilerine de katkı sağlayarak açtıkları sergilerle büyük ilgi topladı. Gerek belediye gerekse Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda el emeği göz nuru eserlerinde sergilendiği Zafer Meydanı adeta kültür ve sanat merkezi haline geldi.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, Zafer Meydanı’nda beğeniye açılan kültür sanat noktalarını gezdi. Bu sıra Karikatürist Pelin Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in porte ve karikatürünü çizdi.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı açıklamada, hem Zafer Meydanı’nı hem de şehrin bir çok tarihi mekanını canlı tutmak için bir dizi proje üreteceklerini söyledi. Zeybek, "Zafer Meydanı’mız halkımızın etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başladı. Burada yerel sanatçılarımız, ressamlarımız, karikatüristlerimiz sanatlarını icra ediyorlar. Bunun yanında el emeği, göz nuru eserler burada halkımızın beğenisine sunuluyor. Meydana ayrı bir hareketlilik getirdiler. İnşallah ilerleyen günlerde bu hareketlilik daha da artarak devam edecek. Meydanımız her türlü sosyal etkinliğe açık olarak halkımızın hizmetinde olacak” ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı sanatın yeni adresi oluyor

Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı sanatın yeni adresi oluyor

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