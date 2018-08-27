Afyonkarahisar'da Zafer Yürüyüşü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 96. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde "Zafer Halk Yürüyüşü" düzenlendi.

İmaret Camisi'nin önünden başlayan yürüyüşe Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, DP Genel Başkanı ve Milletvekili Gültekin Uysal, İl Jandarma Komutan Vekili Tamer Sert ve protokol üyeleri ile Uluslararası Halk Oyunları Festivali için kente gelen yabancı ülke temsilcileri katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı'nın marşları eşliğinde yürüyüşe geçen topluluk, Bankalar Caddesi üzerinden yürüdü.

Anıtpark'ta sona eren yürüyüşün ardından konuk ülkelerin halk oyunları ekipleri ülkelerine özgü gösteriler sundu.

