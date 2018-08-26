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Afyonkarahisar'da Zafer Yürüyüşü yapıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

KOCATEPE'DE TÖREN Afyonkarahisar'da Zafer Haftası ve Büyük Taarruz kutlamaları kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruz emrini verdiği Kocatepe'de tören yapıldı.

Afyonkarahisar'da Zafer Yürüyüşü yapıldı (2)

KOCATEPE'DE TÖREN
Afyonkarahisar'da Zafer Haftası ve Büyük Taarruz kutlamaları kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün taarruz emrini verdiği Kocatepe'de tören yapıldı. Törene, Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve Ak Parti Milletvekili Veysel Eroğlu, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, İl Emniyet Müdür Vekili Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Tamer Sert, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
BİSİKLETÇİLERE BAYRAK TESLİM EDİLDİ
Tören öncesi Afyonkarahisar'dan İzmir'e götürülerek 9 Eylül günü İzmir Valiliği'nde göndere çekilecek olan Türk bayrağı bisikletlilere teslim edildi. Ardından tören Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'na çelen konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihinin Metehan'dan Alparslan'a, Fatih'ten Atatürk'e, Malazgirt, İstanbul, Mohaç, Sakarya, Büyük Taarruz, 15 Temmuz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı zaferleri gibi şan ve şerefle dolu olduğunu söyledi.
Konuşmanın ardından Yüzbaşı Barış Dinç, katılımcılara Büyük Taarruz'da yaşananları anlattı. Ardından Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, daha sonra Büyük Taarruz Şehitliği'ni ve İstiklal Tanıtım Merkezi'ni gezdi.

FOTOĞRAFLI

Afyonkarahisar'da Zafer Yürüyüşü yapıldı (2)Afyonkarahisar'da Zafer Yürüyüşü yapıldı (2)Afyonkarahisar'da Zafer Yürüyüşü yapıldı (2)Afyonkarahisar'da Zafer Yürüyüşü yapıldı (2)

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