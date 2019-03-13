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Afyonkarahisar'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 20:12 | Son Güncelleme

Çay ilçesinde işlenen cinayetin ardından gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bahçede işlenen cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayetin ardından gözaltına alınan İ.S'nin evinde arama yaptı.

Aramada, Yaşar Dinler'in (56) öldürülmesinde kullanılan tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde, 4 Mart'ta bahçesine ağaç budamak için giden Yaşar Dinler, sırtından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunmuş, cinayetle ilgili şüpheli İ.S, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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