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Afyonkarahisar'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Evlerinde ölü bulunan iki kız kardeşe yapılan otopside, ateşli silahla öldürüldükleri belirlenen kardeşlerden birinin 5 aylık hamile olduğu tespit edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, evlerinde ölü bulunan iki kız kardeşe yapılan otopside, kardeşlerden birinin 5 aylık hamile olduğu tespit edildi.

İlçeye bağlı Çayüstü köyündeki evlerinde ölü bulunan kız kardeşler Aysel Ş. (20) ve Hatice Ş'nin (16) Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Otopside, her iki maktulün de ateşli silahla öldürüldüğü ve Aysel Ş'nin 5 aylık hamile olduğu belirlendi.

Olayla ilgili gözaltında bulunan iki kız kardeşin anne ve babası serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan ağabey Bayram Ş'nin adli tıp raporunun çıkmasından sonra suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Suç aleti tabanca, şüpheli Bayram Ş'nin yer göstermesi sonucu, olay yerine yaklaşık 600 metre uzaklıkta toprağa gömülü halde bulundu.

Soruşturma sürdürülüyor.

- Olay

Dinar ilçesine bağlı Çayüstü köyünde yaşayan Aysel (20) ile kardeşi Hatice Ş. (16), ikamet ettikleri evde, başlarından silahla vurulmuş halde bulunmuş, kız kardeşlerin cesetleri, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar cinayet otopsi

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