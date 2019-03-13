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Afyonkarahisar'daki cinayette komşu tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 21:32 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler'i (56) öldürdüğünden şüphelenilen ve ikinci kez gözaltına alınan komşusu İ.S.

Afyonkarahisar'daki cinayette komşu tutuklandı

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler'i (56) öldürdüğünden şüphelenilen ve ikinci kez gözaltına alınan komşusu İ.S. (78), tutuklandı.
Çay'a bağlı Akkonak köyünde oturan Yaşar Dinler, 2 Mart'ta, ağaç budamak için köyün dışındaki bahçesine gitti. Ertesi sabah bahçeye giden köylüler, Dinler'i yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, sırtından ateşli silahla vurulduğu anlaşılan Dinler'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, komşusu İ.S.'yi gözaltına aldı. Yaşar Dinler ile husumetli oldukları öne sürülen İ.S., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
TUTUKLANDI
Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, elde ettiği yeni bilgiler doğrultusunda İ.S.'yi dün tekrar gözaltına aldı. Jandarmada ifade veren İ.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada, "3 Mart 2019 tarihinde ilimiz Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde Yaşar Dinler isimli şahıs kimliği meçhul kişi/kişiler tarafından ateşli silahla öldürülmüştür. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla ilgili olarak fail/faillerin yakalanması ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen şüpheli 1 kişi 11 Mart 2019 tarihinde Akkonak köyünde yakalanmış, şüphelinin evinde yapılan aramada, suçta kullandığı 7.65 mm tabanca, 49 adet 7,65 mm çapında fişek ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 37 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli alınan ifadesinde suçunu itiraf etmiş olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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Afyonkarahisar'daki cinayette komşu tutuklandıAfyonkarahisar'daki cinayette komşu tutuklandı

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