HABER

Afyonkarahisar’daki kazada ölenlerin isimleri belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsünün kaza yapması sonucu ölen 2 kişinin isimleri belirlendi.

Afyonkarahisar’daki kazada ölenlerin isimleri belirlendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsünün kaza yapması sonucu ölen 2 kişinin isimleri belirlendi. Kazada 23 taraftar da yaralandı.
Kaza, dün gece saat 03.00’te Antalya-Afyonkarahisar karayolu Akören beldesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdil Erkan’ın yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Antalyaspor maçından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan 06 FV 6125 plakalı Yılmaz Doğan idaresindeki otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle taraftarları taşıyan otobüs bir anda şarampole devrildi. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken emniyet ekipleri de trafikte güvenliği sağladı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücü Erkan’ın kendi imkanlarıyla Sinanpaşa Devlet Hastanesine gittiği kaydedildi.

2 ölü 23 yaralı
Kazada; hayatını kaybedenlerin Mert Turgut Çakır, (17) ve Eren Açıkgöz (19) olduğu öğrenildi. Kazada; Mustafa A, Berkay G, Bektaş T, İlker B, Oğuzhan F, Buğra S, Endgin D, Yaşar T, Tarık K, Serdar K, Muhammed K, Yaşar E, Yılmaz D, Alican E, Şener Ç, Murat Y, Mehmet Can B, Nevzat A, Mustafa S, Ali Rıza S, Uğur K, Sümer U. ve Faruk A. yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrası Afjet Afyonspor’un Afyok taraftar grup Lideri Hüseyin Arıcan gece hastaneye giderek Ankaragücü Taraftar Grup Lideri Ali İmdat’la görüşerek hem başsağlığı diledi hem de yaralıları ziyaret etti.

Yastayız paylaşımı yapıldı
Kazanın ardından Ankaragücü’nün resmi sosyal medya hesabından logo karartılarak "Sonu böyle olmamalıydı. Başımız sağ olsun. Yastayız" paylaşımı yapıldı.

Afyonkarahisar’daki kazada ölenlerin isimleri belirlendi

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıGaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Esnafa sahte para veren 4 şüpheliye gözaltıEsnafa sahte para veren 4 şüpheliye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

Dünyanın gözü oradaydı! Ajanslar canlı olarak yayınladı: Serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.