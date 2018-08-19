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Afyonkarahisar'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Zeynep Kalkan (18) da yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Zeynep Kalkan (18) da yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, 5 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Afyonkarahisar- Ankara Karayolu'nun 31'inci kilometresindeki İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesi yakınlarında, dün gece meydana gelen kazada, Mevlüt Taşkıran (53) yönetimindeki 32 HP 723 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mevlüt Taşkıran ile araçta bulunan eşi Fatma Taşkıran (49), Nurdane Kalkan (40) olay yerinde yaşamını yitirirken, kızı Zeynep Kalkan ağır yaralandı. Diğer araçtaki Ak Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, eşi Emine Ünlü, Beyza Betül Alaca, Hazel Gıcır ve Gurbet Demirekin yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Ağır yaralı Zeynep Kalkan, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (ASBÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Kazada yaşamını yitiren Mevlüt Taşkıran, Fatma Taşkıran, Nurdane Kalkan ve Zeynep Kalkan'ın cenazeleri yakınları tarafından alındı. Cenazeler, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı İnpınar köyünde toprağa verildi.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan Ak Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, eşi Emine Ünlü, Beyza Betül Alaca, Hazel Gıcır ve Gurbet Demirekin ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaşar Ünlü'nün tedavisinin sürdüğü belirtilirken, diğer yaralılar ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Afyonkarahisar'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldiAfyonkarahisar'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

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