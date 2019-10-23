Afyonkarahisar’daki ölümlü kavgaya 1 tutuklama

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahıl kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Ali Keskin’in av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Daha sonra sağlık kontrolünün geçirilen 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyede şüphelilerden H.C. tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.
İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde dün husumetlisi İdris C.’nin yaşadığı eve 2 arkadaşıyla birlikte giden Ali Keskin, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti.
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