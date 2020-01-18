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  4. Afyonkarahisar’daki Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye’ye uğurlandı

Afyonkarahisar’daki Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye’ye uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Harekat Şubesi polisleri, Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere dualarla uğurlandı.İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve polislerin katılımıyla düzenlenen törenle Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatına katılmak üzere özel harekat polisleri uğurlandı.

Afyonkarahisar’daki Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye’ye uğurlandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Harekat Şubesi polisleri, Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere dualarla uğurlandı.
İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve polislerin katılımıyla düzenlenen törenle Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatına katılmak üzere özel harekat polisleri uğurlandı. Törende kurbanlar kesilerek kahraman polislerin alınlarında kurbanın kanı sürüldü. Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, polislerini selamlarken, kahramanlar dualar eşliğinde uğurlandı.

Afyonkarahisar’daki Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye’ye uğurlandı

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