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Afyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:34 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'daki termal otellerde, Kurban Bayramı dolayısıyla rezervasyon oranı, yüzde 90'a ulaştı.

Afyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'daki termal otellerde, Kurban Bayramı dolayısıyla rezervasyon oranı, yüzde 90'a ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, "Zannediyorum ki arife gününe kadar otellerimizdeki doluluk oranı, yüzde 100'e ulaşacaktır" dedi.
Termal, mermer ve lezzetin yanı sıra tarihi dokusu ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Afyonkarahisar'daki termal otellerde, Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. Bayramda tatil yapmayı tercih edenler, termal otellerde yer ayırtmaya devam ediyor. Kentteki termal otellerde rezervasyon oranı, bayrama sayılı günler kala yüzde 90'a ulaştı. Bayram öncesi termal otellere yerleşen tatilciler, havuzlarda şifalı sudan faydalanırken, bir yandan da dinlendi. Özellikle çocuklar, termal havuzlara atlayarak, tatillerini değerlendirmeye çalıştı.
'ARİFE GÜNÜNE KADAR DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞACAK'
ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerde Kurban Bayramı öncesi rezervasyon çalışmalarının verimli devam ettiğini söyledi. Özellikle rezervasyonlarla bayram öncesi otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'ı bulduğunu belirten Gümüşhan, rezervasyon yaptırmak isteyenleri de uyararak, bir an önce yer ayırtmaları gerektiğini kaydetti. Gümüşhan, "Kurban Bayramı dolayısıyla tüm otellerimizde rezervasyon oranı yüzde 90'a ulaşmış durumda. Bu hafta başından itibaren rezervasyonlar için çok telefon alınmaya başladı. Zannediyorum ki arife gününe kadar otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacaktır. Bu da bizim için sevindirici ve mutluluk verici bir durum; çünkü biliyorsunuz; Afyonkarahisar termalin, mermerin ve lezzetin başkenti durumunda. Termal tatil 12 ay boyunca devam ediyor. Bayram sonrası Dünya Motokros Şampiyonası olacak. Orada da büyük doluluk bekleniyor. Şampiyona ile ilgili de rezervasyonlar alınmaya başlandı. İnşallah iyi bir kurban bayramı dönemi, iyi bir yaz sezonu geçirmiş olacağız Afyonkarahisar'da tüm oteller olarak" diye konuştu.
'TERMAL, DENİLİNCE AKLA İLK AFYONKARAHİSAR GELİYOR'
Sahil kesimlerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını aktaran Ali Gümüşhan, "Tur operatörlerinin getirmiş olduğu yabancı turistler de var. Onlar dolu olunca bizim termal oteller daha dolu oluyor. Biz de bu hafta bundan dolayı doluluğun yüzde 100'e ulaşacağını düşünüyoruz. Çünkü sahil bölgelerinde sadece deniz var. Afyonkarahisar'da ise termal var, sağlık var, doğa var ve tarih var. Tüm yerli misafirler yani gurbetçilerimiz Afyonkarahisar'ı tercih etmekte. 'Termal' denildiğinde ilk akla gelen şehir de Afyonkarahisar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Afyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğuAfyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğuAfyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğuAfyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğu

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