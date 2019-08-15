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Afyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğu yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da Kurban Bayramı dolayısıyla termal otellerde yoğunluk yaşandı.

Afyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğu yaşandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da Kurban Bayramı dolayısıyla termal otellerde yoğunluk yaşandı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da tüm otellerimizde dolu geçti. Misafirlerimiz eğlenerek mutlu bir şekilde memleketlerine dönüyor" dedi.
Zaferin, mermerin ve lezzetin yanı sıra termalin de başkenti olarak bilinen Afyonkarahisar'daki termal otellerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Ege ve Akdeniz'deki sahil bölgelerinin yerine Afyonkarahisar'daki termal sularda şifa aramayı seçen yerli ve yabancı turistler termal otellerin yolunu tuttu. Kurban Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar'daki termal otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, oteller de müşterilerinin iyi vakit geçirmeleri için birçok etkinlik düzenledi.
'MİSAFİRLERİMİZ MEMNUN AYRILDI'
ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, bayram tatilini Afyonkarahisar'da geçirenlerin memnuniyet oranının yüzde 90 olduğunu belirterek, otellerde konaklayanların mutlu şekilde ayrıldığını aktardı. Gümüşhan, "Bu bayram gerçekten çok harikaydı. Her bayram olduğu gibi bu bayram da tüm otellerimiz dolu geçti. Misafirlerimiz eğlenerek mutlu bir şekilde memleketlerine dönüyor. Misafirlerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerde olumlu geri dönüşler aldık. Misafirlerimizin termal otellerdeki memnuniyet oranı yüzde 90'ı buldu. Bu da bizim için sevindirici. Memnun olan misafirlerimiz gelecek yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında tekrar Afyonkarahisar'a gelecek. Bizi tercih eden misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Tekrar Afyonkarahisar'a bekliyoruz" dedi.
'DİNLENMEK İÇİN OTELLERİMİZİ TERCİH EDİYORLAR'
Afyonkarahisar'daki termal otelleri seçen yerli ve yabancı turistlerin genelde gürültüden uzak ve dinlenmeden yana olduğunu belirten Gümüşhan, termal otellerin sağlık yönünden daha çok tercih edildiğine dikkati çekti. Gümüşhan, şöyle konuştu:
"Otellerimiz kendilerine göre eğlence programları yaptı. Canlı müzikler, çocuklar için aktiviteler yaptılar. Sanatçılar sahne aldı ve misafirlere güzel bir gece yaşattılar. Otellerimize gelen misafirlerimiz daha çok dinlenmek istiyor. Hareket ve gürültü olsun istemiyor. Çünkü bakıldığında burası termal bölgesi. Ayrıca sağlık yönünden otellerimize geliyorlar. Misafirlerimiz genelde tatillerini dinlenerek geçirdi. Bu da memnuniyete yansımış durumda. Olumlu tepkiler aldık. Bildiğiniz gibi oteller eğlence ve alışveriş merkezlerine yakın bir yerde bulunuyor. Çoğu misafirlerimiz tatillerini tarihi ve kültürel mekanları gezerek geçirdi. Alışveriş yaptılar ve lezzetlerini tattılar. Misafirlerimiz yine sucuk, lokum gibi ürünlerini alarak ilimizden ayrılıyor. Doluluk devam ediyor. Bu da zannediyorum ki eylül ayının 15'ine kadar devam edecektir. Nedeni ise şu 26-30 Ağustos Kurtuluş Savaşı'nın yıl dönümü ve 4 gün aktivite var Afyonkarahisar'da. Daha sonra Dünya Motokros Şampiyonası var ve festival havasında geçecek. Ünlü sanatçılar sahne alacak. Biz bu vesileyle sizlerin aracılığı ile tüm misafirlerimizi Afyonkarahisar'a bekliyoruz" diye konuştu.

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Afyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğu yaşandıAfyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğu yaşandıAfyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğu yaşandı

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