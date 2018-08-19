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Afyonkarahisar'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:24 | Son Güncelleme

Hastaneye kaldırılan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 yükseldi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Kazada yaralananlardan Zeynep Kalkan (15), kaldırıldığı Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Mevlüt Taşkıran (53) idaresindeki 32 HP 723 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 31. kilometresindeki Seydiler beldesi girişinde, Yaşar Ünlü'nün kullandığı 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, sürücü Taşkıran, araçtaki Fatma Taşkıran (49) ve Nurdane Kalkan olay yerinde hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Yaşar Ünlü'nün, AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı olduğu, kullandığı araçtakilerle Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nden Isparta'ya döndüğü öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Taşkıran trafik kazası Zeynep Kalkan

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