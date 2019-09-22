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Afyonkarahisar'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

Devrilen otomobilde hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi toprağa verildi

Afyonkarahisar'daki trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri İstanbul'da toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Pınar Gülşen Malkoç (37) ile çocukları Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç'un (2) cenazeleri son yolculuğuna uğurlandı.

Pınar Gülşen Malkoç (37) ile çocukları Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç (2) için Sultanbeyli Veysel Karani Camisinde öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ölenlerin yakın ailesi ile dost ve akrabaları katıldı.

Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Sultanbeyli Uzundere Osmangazi mezarlığına defnedildi.

Dün, Kürşat Malkoç (39) yönetimindeki 41 AAZ 454 plakalı otomobil Sinanpaşa ilçesi Damlalı boğazında şarampole devrilmiş, otomobilde bulunan Malkoç'un eşi Pınar Gülşen Malkoç (37) ile çocukları Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç (2) olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Yaralanan Kürşat Malkoç (39) ile kızı Feyza Malkoç (9) Afyonkarahisar Devlet Hatanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı<br />

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı<br />

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı<br />

Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı<br />

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