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Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 16:03 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında 15 Ocak Salı günü Sandıklı ve Dinar ilçelerinde operasyonu düzenlendi.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışması kapsamında 15 Ocak Salı günü Sandıklı ve Dinar ilçelerinde operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra Sandıklı ve Dinar ile çevre ilçelerden de jandarma ekiplerinin destek verdiği operasyonda, ilçe merkezleri ve bağlı köylerdeki 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 1'i kadın 21 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda 530 gram kubar esrar, 46 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 3 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Sandıklıya getirilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Sandıklı Adliyesi'ne sevk edildi.

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