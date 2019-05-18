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Afyonkarahisar'daki yetim ve öksüzlere İHH'den bayramlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 14:39 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Derneğince, Afyonkarahisar ve ilçelerindeki 650 yetim ve öksüz çocuğa, bayramlık kıyafet hediye edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - İHH Afyonkarahisar İnsani Yardım Derneğince, Ramazan Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar ve ilçelerindeki 650 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

AFİUM'daki bir mağazada Afyonkarahisar ve ilçelerinden gelen 650 yetim ve öksüz çocuk, bayramlık olarak istedikleri kıyafetleri seçti.

İHH İnsani Yardım Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının 15'inci gününün "Dünya Yetimler Günü" olduğunu söyledi.

Mağazadaki çalışmalarda İHH Yönetim Kurulu üyeleri ile kadın kollarının görev aldığını dile getiren Ertürk, "Bugün Afyonkarahisar ile ilçelerindeki 650 yetim ve öksüz çocuğun bayramlık sevincine şahitlik ediyoruz. Hepsi, mağazadan 150 lira değerinde beğendiği kıyafetleri alıyor. Bu güzel görevi bize nasip ettiği için Allah'a şükür ediyoruz." dedi.

Yetim ve öksüzlere bayramlık kıyafet çalışmalarının Bolvadin ile Dinar ilçeleri ve köylerinde de yapılacağını belirten Ertürk, "Ramazan ayı dolayısıyla sadece faaliyetlerimiz Afyonkarahisar ile sınırlı değil. Yemen'deki bin yetim ve öksüz çocuğumuza, Afyonkarahisar'dan bayramlık kıyafet göndereceğiz. Bu güzel organizasyona destek olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ertürk, sabah saatlerinde başlayan bayramlık alışverişinin akşama kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İHH Ramazan Bayramı yetim

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