HABER

Afyonkarahisar'daki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:51 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesi Kumalar Dağı'ndaki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesi Kumalar Dağı'ndaki yılkı atları, doğal ortamında görüntülendi. Yılkı atlarının fotoğraflarını çeken Hakan Yılmaz, drone ile de görüntü kaydetti.

Kumalar Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Bölgeyi ilgi çekici hale getiren ise yaylanın doğal güzelliği ve doğadaki yüzlerce yılkı atı oldu. Fotoğraf çekmek için Kumalar Dağı'na giden doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz'ın karşısına, yılkı atları çıktı. Sürüler halinde gezen yılkı atlarını gören Yılmaz, makinesiyle fotoğraf çekmeye başladı. Yılkı atlarını fotoğraflayan Yılmaz, drone ile de görüntü kaydetti. Afyonkarahisar'ın doğa ve fotoğraf tutkunları tarafından mutlaka keşfedilmesi gerektiğini belirten Hakan Yılmaz, "Fotoğraf çekmek için Kumalar bölgesine gittiğimde bir anda karşımda yüzlerce yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni büyüledi. Yüzlerce yılkı atı, doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyordu. İnanılmaz bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Hemen fotoğraf makinemi çıkartıp, bu anları ölümsüzleştirdim. Afyonkarahisar, doğa tutkunlarının mutlaka keşfetmesi gereken bir yer. Kumalar bölgesi keşfedilmeyi bekleyen bakir bölgelerimizden sadece biri. Fotoğrafı ve doğayı sevenler için burada sayısız mekan var. Frig Vadisi, Eber Gölü, Akdağ Tabiat Parkı, Sultandağları, Karamık Gölü ve daha pek çok yer gelen herkesi büyüleyecektir" dedi.

PARTNERÜnlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!Ünlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!
Bulgar savaş gemisi 'Verni' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiBulgar savaş gemisi 'Verni' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İş arkadaşıyla tartıştı, kalp krizi geçirerek öldüİş arkadaşıyla tartıştı, kalp krizi geçirerek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

Cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi'ndeki deprem araştırmasında ilk sonuçlar: İstanbul depremini tetikleyecek fay hattında enerji hareketliliği var

Marmara Denizi'ndeki deprem araştırmasında ilk sonuçlar

TÜRKSAT baskını davasında Yargıtay, verilen cezaları onadı

Yargıtay kritik davada verilen cezaları onadı

Son dakika Balıkesir'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi davasında karar

ABD Ankara Büyükelçiliğine ateş açmışlardı

İki kızını öldüren, kendisini de yaralayan caniyi görünce gözyaşlarını tutamadı

Kızlarının katilini görünce gözyaşlarını tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.