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"Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihraç edilmesinin önü açıldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar: - "Bu yıl ilk defa Türkiye'den Çin'e Afyonkarahisar'dan kiraz gitti" - "Şu anda bizim Çin'e ihraç ettiğimiz kiraz her ne kadar düşük olsa da yani 20 ton olsa da önümüzdeki yıllar için Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihraç edilmesinin önü açıldı"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinden Çin'e 20 ton kiraz ihraç edildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, kentte bu yıl kiraz rekoltesinde geçmiş yıllara göre az da olsa bir düşüş olduğunu söyledi.

Bu yıl yaklaşık 40 bin tona yakın kiraz üretimi olduğunu belirten Acar, "Afyonkarahisar kirazı genelde kaliteli kiraz olduğu için ihraç ediliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinden Rusya'ya gidiyor. Bu yıl ilk defa Türkiye'den Çin'e Afyonkarahisar'dan kiraz gitti." dedi.

- Üreticinin de yüzü güldü

Yürütülen diplomasi sayesinde Çin pazarının Türkiye'ye açıldığını anlatan Acar, "İki ülke arasındaki kiraz ihracatında en büyük engellerden olan 'ürünün 16 gün soğuk havada bekletilmesi' şartı ortadan kaldırıldı. Şu anda bizim Çin'e ihraç ettiğimiz kiraz her ne kadar düşük olsa da yani 20 ton olsa da önümüzdeki yıllar için Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihraç edilmesinin önü açıldı. Bu çiftçimizin de kirazı pazarlarken geliri anlamında önemli bir katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Kentte üretilen kirazın yaklaşık yüzde 70'inin ihraç edildiğini kaydeden Acar, "Afyonkarahisar kirazı Türkiye'de üretilen kirazlara göre en kaliteli kiraz olduğu için ihracatımız oldukça yüksek" diye konuştu.

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Afyonkarahisar çin ihracat Kiraz

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