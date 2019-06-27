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Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihracatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinden Çin Halk Cumhuriyeti'ne kiraz ihracatı törenle başlatıldı.

Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihracatı

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinden Çin Halk Cumhuriyeti'ne kiraz ihracatı törenle başlatıldı. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, "Bu yıldan itibaren kiraz ihtiyacımız Türkiye'den karşılanacak. Yüzde 80'i Türkiye'den ve Afyonkarahisar'dan olacak. Buranın kirazı çok güzel. Tadı, aroması, rengi mükemmel" dedi.
Özel bir şirkete ait kiraz paketleme ve soğuk hava deposu tesislerindeki törene Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çay Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Sultandağı Belediye Başkanı Önder Koç, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Çay Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Çay Tarım ve Orman Müdürü Berati Akman, Çin ve Türkiye'den yetkililerle davetliler ve vatandaşlar katıldı. Törende halk oyunları gösterilerinden sonra konuşmalara geçildi.
'İHRACATIMIZ 23 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ'
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "15 Kasım 2015 tarihinde Çin'le yaptığımız protokol gereği bölgemizin kirazını ihraç edecektik. Bugün bu anlaşmayı hayata geçiriyoruz. Hemen şimdi 15 ton Napolyon kirazı ihraç ediyoruz. Fiyat 10 lira. Önümüzdeki günlerde bu fiyat artacak. Çin ile ticarette atak yaptık. Daha önceki yıllarda sıfır olan ihracatımız 2018 yılında 23 milyar dolara yükseldi. 2018 yılında yurdumuza 390 bin turist geldi. İlimizden mermer ihracatı da başladı. Bu yıl Çin ile ihracatımız iki katına çıkacak. İyi çalışma içerisindeyiz" dedi.
'TÜRKİYE İLE TİCARETİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ'
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li de, "Önceleri yüzde 90 kiraz ihracatımızı ABD'den karşılıyorduk. Bu yıldan itibaren kiraz ihtiyacımız Türkiye'den karşılanacak. Yüzde 80'i Türkiye'den ve Afyonkarahisar'dan olacak. Buranın kirazı çok güzel. Tadı, aroması, rengi mükemmel. Diğer dallarda da çalışmalarımız devam edecek. Türkiye ile ticaretimizi geliştireceğiz. Bugün 10 lira olan Napolyon kiraz yakında 25 liraya çıkacak. Üretici kazanacak. Ticaret yapanlar ve herkes kazanacak. İhracatı başlatıyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.
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Afyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihracatıAfyonkarahisar'dan Çin'e kiraz ihracatı

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