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Afyonkarahisar'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan bir tır ile bir kamyon dolusu malzeme, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar görenler için bölgeye gönderildi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde, başlatılan yardım kampanyasında toplanan giysi ve yiyeceklerin bulunduğu tır ile kamyon, oda ve borsa yetkililerinin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün koordinasyonunda Elazığ ile Malatya'ya uğurlandı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önderliğinde başlatılan yardım kampanyasına ülkenin her noktasından destek geldiğini söyledi.

Kampanyada Afyonkarahisar'daki ticaret odaları ile borsaların ortak hareket ettiğini dile getiren Serteser, şöyle konuştu:

"Elazığ ve Malatya'daki depremzede vatandaşlarımızın acılarını bir nebze de olsa azaltmak için bu yardım seferberliğinde biz de yerimizi aldık. 1 tır ile kamyondan oluşan yardım malzemelerimizi bugün TOBB ve AFAD eş güdümünde Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlara gönderiyoruz. İhtiyaç duyulması, talep edilmesi halinde yine yardım toplayıp göndereceğiz. Elazığ Afyonkarahisar'dır. Malatya Afyonkarahisar'dır. Biz birlikte Türkiye'yiz. Kardeşlerimizin yanındayız."

Serteser, yardım kampanyasına destek veren iş adamları ve hayırseverlere de teşekkür etti.

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası (DİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bağırkan da 1995 yılında ilçelerinde yaşanan depremi hatırlatarak, Elazığ ve Malatya'da ne yaşandığını iyi bildiklerini ifade etti.

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Afyon Ticaret odası Başkanı Hüsnü Serteser ATSO deprem Elazığ Malatya yardım

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