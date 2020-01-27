Afyonkarahisar’dan kardeşlik örneği

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile ilçelerdeki oda ve borsa başkanlığı Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için yardım topladı. Yardımların bulunduğu araçlar, TOBB ve AFAD eşgüdümünde Elazığ ve Malatya’da depremden zarar gören vatandaşlara ulaştırılacak.

Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen ve Malatya’da da şiddetli biçimde hissedilen depremin ardından Oda ve Borsa Camiası harekete geçti. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası, Bolvadin Ticaret Borsası, Çay Ticaret ve Sanayi Odası, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası ile Sandıklı Ticaret Borsası, ortaklaşa hareket ederek 1 tır ve 1 kamyon dolusu yardımı Elazığ ve Malatya’daki depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere gönderdi. Yardım araçlarında gıda, kullanılmamış giysi, çocuk bezi ve hijyenik malzemeler yer aldı. Ayrıca araçların nakliye hizmetleri de yardım kampanyası çerçevesinde karşılandı.

Yardımların bulunduğu araçlar yola çıkmadan önce bir açıklama yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun, Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremzede vatandaşlarımızın acılarını bir nebze de olsa azaltmak için bu yardım seferberliğinde yerimizi aldık. Yardım kampanyamıza destek olan kıymetli üyelerimizi, hayırsever iş insanlarımızı kutlamak istiyorum. İhtiyaç duyulması, talep edilmesi hâlinde yine yardım toplayıp göndereceğiz. Elazığ Afyonkarahisar’dır. Malatya Afyonkarahisar’dır. Biz birlikte Türkiye’yiz. Kardeşlerimizin yanındayız” sözleri ile bitirdi.

Dinar TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bağırkan da “Bizim Dinar olarak deprem hadisesi 1995 yılında başımızdan geçmişti. Dolayısıyla deprem bölgesinde ne yaşandığını biliyoruz. Bu kampanyaya destek veren firma sahiplerine teşekkür ederiz” dedi.

Sandıklı TB Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Şahin ise “Biz Türkiye’nin gücünü görmüş olduk. Kısıtlı bir zaman içinde bu yardımlar ulaştı” şeklinde konuştu.

