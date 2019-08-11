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Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde çıkan orman yangını sabaha karşı kontral altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde dün saat 16,00 sıralarında çıkan orman yangını sabaha karşı kontrol altına alınabildi.Edinilen bilgiye göre, Başmakçı ilçesi Yassıören köyü Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 16,00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.orman yangınına İhbar üzerine Isparta ili ile Afyonkarahisar’ın Başmakçı Dinar, Evciler ve Dazkırıi ilçe orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.Ekipler alevlere altı söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ettiler.

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde dün saat 16,00 sıralarında çıkan orman yangını sabaha karşı kontrol altına alınabildi.
Edinilen bilgiye göre, Başmakçı ilçesi Yassıören köyü Deliktaş mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 16,00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
orman yangınına İhbar üzerine Isparta ili ile Afyonkarahisar’ın Başmakçı Dinar, Evciler ve Dazkırıi ilçe orman işletme müdürlüklerine ait yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler alevlere altı söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ettiler. Bölgeye çevre il ve ilçelerden dozer, kepçe, su tankerlerinin sevk edildiği öğrenildi.
Yangın kontrol altına alındı
Akşam saat 20 ,00 de havanın kararması ile yangın helikopterleri müdahaleye ara verdiler. Yangın söndürme çalışmalarına, arazözler ve çok sayıda orman işçisi de alevlere karadan müdahaleye devam ettiler. Alevlerin çevredeki köylerde bulunan yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı. Bölgeye sevk edilen iş makineleri de hazır bekletildi. Uzun uğraşların ardından orman yangını sabaha karşı 05, 00 sıralarında kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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