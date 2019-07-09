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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 18:00 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Gedil köyü İnyakası mevkilisindeki ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Edinilen bilgilere göre; henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Gedil köyü İnyakası mevkilisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Gedil köyü İnyakası mevkilisindeki ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre; henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Gedil köyü İnyakası mevkilisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter havadan müdahale ederken, karadan ise 9 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çevre belediyelere ait 3 itfaiye aracı görev aldı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken ekipler, bölge güvenliğini alarak arazi soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan 2 buçuk hektar alanın yangında zarar gördüğü bildirildi.

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

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