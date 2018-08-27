Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, burada yaptığı konuşmada, büyük taarruzun, dünyadaki emperyalist güçlere karşı ezilen milletlerin başkaldırısı olma bakımından çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

26 Ağustos'un, Türkiye Cumhuriyetinin varoluş mücadelesi olduğu kadar 27 Ağustos'un da Afyonkarahisar'ın kurtuluşu olması bakımından önemli olduğunu ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin amansız mücadelelerinin yaşandığı harp meydanı olan Afyonumuz, sonraki yıllarda ekonomik bir savaşın tam ortasında kalmıştır. Tarihe 'Afyon krizi ya da haşhaş krizi' olarak geçen olaylar zinciri Amerika ile Türkiye arasında başlayan ve Afyon şehrimiz üzerinden sürdürülen ilk ekonomik savaş örneğidir. Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili olarak konulduğu varsayılan askeri ambargoların asıl nedeni de serbest bırakılan haşhaş ekimidir. Amerika bu konuda öyle ileri gitmiştir ki haşhaş ekimi yapılan şehirlerin bombalanması gündeme gelmiş hatta Sultan Ahmet Camisi'nin dahi bombalanmasının konuşulduğu Ecevit'in dilinden gazetecilere aktarılmıştır. Adlarını andığım liderlerden hiçbirisi Amerika'nın tehdit ve ambargolarına boyun eğmemiştir. İnönü, Menderes, Demirel, Ecevit, Erbakan ve Erdoğan siyasi yelpazede ne kadar lider varsa tamamı bağımsız Türkiye'nin liderlerine yakışır vakar ve duruşu tereddütsüz sergilemişlerdir."

Tören programı, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği konseriyle sona erdi.

