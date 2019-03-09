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Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 12:42 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Hocalar İlçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı.Hocalar ilçesinde yapılan açılışa AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Hocalar Belediye Başkanı ve Başkan adayı AK Partili Ali Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.Milletvekili Veysel Eroğlu, seçim bürosu önünde vatandaşlar ile sohbet ederek Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.Yapılan konuşmalar sonrası ise kurdele kesilerek seçim bürosunun açılışı yapıldı.

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı

Afyonkarahisar’ın Hocalar İlçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı.
Hocalar ilçesinde yapılan açılışa AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Hocalar Belediye Başkanı ve Başkan adayı AK Partili Ali Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Milletvekili Veysel Eroğlu, seçim bürosu önünde vatandaşlar ile sohbet ederek Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.
Yapılan konuşmalar sonrası ise kurdele kesilerek seçim bürosunun açılışı yapıldı. Veysel Eroğlu 31 Mart’da yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde hem Ak Partiye hemde Hocalar ilçesi adayı Ali Aslan ‘a vatandaşlardan destek istedi oy vermelerini istedi.

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı

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