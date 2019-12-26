HABER
  4. Afyonkarahisar'ın kaymaklı ekmek kadayıfı tescillendi

Afyonkarahisar'ın kaymaklı ekmek kadayıfı tescillendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 15:33 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da coğrafi işaretle tescillenen kaymaklı ekmek kadayıfının belgesi Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen törenle teslim edildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da coğrafi işaretle tescillenen kaymaklı ekmek kadayıfının belgesi Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen törenle teslim edildi.
UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Afyonkarahisar'da yöresel lezzetlerin tesciline yönelik çalışmalar devam ediyor. Afyonkarahisar Belediyesi'nin girişimleriyle kısa süre önce coğrafi işaret tescili alınan kaymaklı ekmek kadayıfının tescil belge töreni, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile katılan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan teslim aldı.
'BAŞVURULARIMIZ DEVAM EDECEK'
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i tebrik eden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan, kaymaklı ekmek kadayıfının artık Afyonkarahisar'ın patentli bir ürünü olduğunu belirterek, bu patentin hem ülkeye hem de Afyonkarahisar ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlamasını temenni etti. Kaymaklı ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'da sofraların olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Zeybek, "Böylesine önemli bir ürünümüzün patentini almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Afyon mutfağı olarak gerçekten damak zevkine hitap eden birçok ürünümüz var. Bunlardan 8 tanesi sırada bekliyor. İnşallah daha da fazlası için müracaatımız olacak" dedi.
'8 ÜRÜNÜMÜZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de Afyonkarahisar'ın son 10 yılda kabuğunu kıran bir il olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Afyonkarahisar, tarihin, mermerin, termalin ve lezzetin başkenti olan bir şehir. UNESCO tarafından gastronomi alanında dünyanın 36'ncı, ülkemizin 3'üncü tescilli şehriyiz. Bugün burada şehrimizin büyük bir değeri olan kaymaklı ekmek kadayıfının tescil belgesini almanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce 12 ürünümüzü tescil etmiştik. 8 başvurumuz sıra bekliyor. İnşallah bunların arkası gelecek."

FOTOĞRAFLI

PARTNERBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldıBoşandıktan sonra soluğu Phuket’te aldı
Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldıYoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı
Göller Ekspresi, ilk 2 ayda 7 bin 342 yolcuya hizmet verdiGöller Ekspresi, ilk 2 ayda 7 bin 342 yolcuya hizmet verdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kuzey Irak ve Suriye'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Son dakika! AYM'den Wikipedia kararı

AYM'den flaş Wikipedia kararı

Son dakika: Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'ye FETÖ'den 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin cezası belli oldu

Hatay'da yolda yürüyen kadına şok saldırı!

Yolda yürüyen kadına şok saldırı!

İstanbul'da yılbaşı önlemleri! İBB duyurdu (Yılbaşı gecesi İstanbul'da ulaşım! Metro açık mı?)

İstanbul'da yılbaşı önlemleri! İBB duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.