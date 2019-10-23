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Afyonkarahisar'ın renkli siması: "Pala dayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:52 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da yaşayan "Pala dayı" lakaplı 59 yaşındaki Metin Özer Koç, yüzükleri, kırmızı beyaz kıyafetleri ve pala bıyığıyla kentin renkli siması olarak dikkatleri üzerine topluyor - Tesbih, yüzük ve saat satarak geçimini sağlayan Koç, kentte düzenlenen yürüyüş, miting ve basın açıklamalarına, vatan sevgisiyle ilgili hazırladığı pankartlarla katılıyor - Metin Özer Koç: - "Sabah ve akşam sürekli haber dinliyor, izliyorum. Ülke gündemini sürekli takip ediyorum. Pankartları ona göre yazıyorum. Bu pankartları da vatan, millet ve bayrak için hazırlıyorum"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da yaşayan 59 yaşındaki Metin Özer Koç, yüzükleri, pala bıyıkları ve kırmızı beyaz aksesuarlarıyla kentin renkli siması olarak dikkati çekiyor.

Kent merkezindeki PTT binası önünde tesbih, yüzük ve saat satarak geçimini sağlayan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Manço'dan etkilendiği için taktığı yüzükleri hiç çıkarmadığını söyledi.

Koç, bıyıklarından dolayı vatandaşların kendisine "Pala dayı" diye hitap ettiğini belirterek, bu hitaptan memnun olduğunu dile getirdi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaşandığı gece şehit olan Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı kırmızı beyaz atkısını genelde boynunda taşıdığını anlatan Koç, "Ben Türk milliyetçisiyim. Ülke gündemini iyi takip ediyorum. Zaman zaman da kentte eylem ya da basın açıklaması yapıldığında 'Yalnız Kurt' mahlasıyla pankartlar hazırlıyorum." dedi.

Vatan sevgisi ve gündeme ilişkin hazırladığı pankartları, tezgahının arkasında muhafaza ettiğini aktaran Koç, kentte düzenlenen yürüyüş, miting ve basın açıklamalarında renkli görüntüsüyle ilgi odağını olduğunu vurguladı.

- "Pankartları vatan, millet ve bayrak için hazırlıyorum"

Koç, "Türkiye'nin 81 iline gittim, gezdim. Özellikle, Erciyes Tekir Yaylası'na arka arkaya 18 yıl gittim. Sabah ve akşam sürekli haber dinliyor, izliyorum. Ülke gündemini sürekli takip ediyorum. Pankartları ona göre yazıyorum. Bu pankartları da vatan, millet ve bayrak için hazırlıyorum. Son dönemde ülke gündemi Barış Pınarı Harekatı olduğu için o minvalde yazılarımı oluşturuyorum." ifadelerini kullandı.

Pankartlara her zaman doğruları yazmaya çalıştığını belirten Koç, yazılarının genellikle beğenildiğini anlatarak, "Bu memleket bizim. Biz vatanımızı, bayrağımızı ve milletimizi çok seviyoruz. Her zaman iyilerin yanındayız." dedi.

Koç, bıyıklarının ilgi çektiğini, insanların sürekli kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdiğini sözlerine ekledi.

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Afyonkarahisar Metin Özer Koç

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