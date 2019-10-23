Afyonkarahisar'ın renkli siması: "Pala dayı"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da yaşayan 59 yaşındaki Metin Özer Koç, yüzükleri, pala bıyıkları ve kırmızı beyaz aksesuarlarıyla kentin renkli siması olarak dikkati çekiyor.

Kent merkezindeki PTT binası önünde tesbih, yüzük ve saat satarak geçimini sağlayan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Manço'dan etkilendiği için taktığı yüzükleri hiç çıkarmadığını söyledi.

Koç, bıyıklarından dolayı vatandaşların kendisine "Pala dayı" diye hitap ettiğini belirterek, bu hitaptan memnun olduğunu dile getirdi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin yaşandığı gece şehit olan Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı kırmızı beyaz atkısını genelde boynunda taşıdığını anlatan Koç, "Ben Türk milliyetçisiyim. Ülke gündemini iyi takip ediyorum. Zaman zaman da kentte eylem ya da basın açıklaması yapıldığında 'Yalnız Kurt' mahlasıyla pankartlar hazırlıyorum." dedi.

Vatan sevgisi ve gündeme ilişkin hazırladığı pankartları, tezgahının arkasında muhafaza ettiğini aktaran Koç, kentte düzenlenen yürüyüş, miting ve basın açıklamalarında renkli görüntüsüyle ilgi odağını olduğunu vurguladı.