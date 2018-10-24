Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürü 108 yıllık binada ziyaretçileri bekliyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da 108 yıllık bina restore edilerek Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi adıyla hizmet vermeye başladı. Vatandaşların bağışladığı eserlerin sergilendiği binada, kent tarihi, kültürü ve mutfağı canlandırıldı. Kültür ve Sanatevi, 1 yılda 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin tarihi yapılara sahip çıkmak adına restore ettiği ve geçen yıl hizmete açtığı 108 yıllık binadaki Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi, vatandaşların bağışladığı eserlerle yeniden canlandı. Afyonkarahisar'ın yöresel ve kültürel mirasının sergilendiği 1054 metrekare alana sahip tarihi binayı 1 yılda 10 binden fazla kişi ziyaret etti. Gelin odası, keçe ve lokum yapım odalarıyla eski mutfak canlandırma odaları ve günlük yaşama dair mekanların bir arada olduğu Kültür ve Sanatevi'nde, kültürel değerlere ait objeler silikon heykellerle canlandırıldı. 108 YAŞINDA YAŞAYAN BİR HAZİNE Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi sorumlusu Hakan Sivritepe, binanın 1910 yılında Cafer Genelioğlu tarafından inşa ettirildiğini söyledi. Yapının 108 yaşında bir hazine olduğunu vurgulayan Sivritepe, "Konağımız son Osmanlı dönemine ait mimari eser özelliğine sahip. Altı taş, üstü kerpiç, yarı ahşap yarı kagir yapıya sahiptir. Konağımız 1958 yılından sonra ev sahibinin vefatının ardından kiraya veriliyor. Daha sonra 6 farklı aile konağımızda kiraya geçiyor. En son 2013 yılında belediyemiz konağı satın aldı. 2015 yılında restorasyon süreci başlıyor. 2017 yılında da Kültür ve Sanatevi olarak hizmete açıldı" dedi.

'AMAÇ AFYONKARAHİSAR'IN KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK' Afyonkarahisar'ın kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtmak için açılan kültür ve sanatevinin içerisinde geleneğin yaşatıldığı objelerin yer aldığını belirten Sivritepe, "Buradaki gaye Afyonkarahisar'ın kültür ve sanatını gelen ziyaretçilere tanıtmaktır. Yurt içi ve yurt dışından uluslararası gruplarımız da geliyor. Amacımız bunlara Afyonkarahisar'ı tanıtmak. Yöresel mutfağımızdan Afyonkarahisar evlenme geleneklerine, günlük yaşam odamızdan oturma odamıza, baş odamızdan geleneksel el sanatlarından keçeciliğe, Afyon lokumuna, haşhaşına ve kaymağına kadar bölümlerimiz var. Gelen ziyaretçilerimize Afyonkarahisar'la alakalı kültürlerimizi tanıtıyoruz" diye konuştu. 10 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ 2017 yılı ağustos ayında açıldıklarını ve şu ana kadar gelen ziyaretçi sayısının 10 binin üzerinde olduğunu vurgulayan Sivritepe, her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığına işaret etti. Sivritepe, Afyonkarahisar Kültür ve Sanatevi'ndeki tüm materyallerin Afyonkarahisar halkı tarafından bağış olarak toplandığını söyledi.