HABER

Afyonkarahisarlı çiftçiler solucan gübresi ile tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da çiftçilere yönelik solucan gübresi ile ilgili seminer düzenlendi.Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir özel şirket görevlileri tarafından çiftçilere yönelik solucan gübresi ile ilgili seminer düzenlendi.

Afyonkarahisar’da çiftçilere yönelik solucan gübresi ile ilgili seminer düzenlendi.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir özel şirket görevlileri tarafından çiftçilere yönelik solucan gübresi ile ilgili seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerde solucan gübresinin diğer gübrelere göre daha verimli oluşu çiftçilere anlatıldı. Seminer, solucan gübresi üreticisi Alican Gül’ün bilgilendirme konuşması ile devam ederken, seminere katılan çiftçiler de söz alarak konu ile ilgili sorular sordu. Ayrıca seminere katılım sağlayan çiftçilere üretici firma tarafından hediye olarak solucan gübresi verildi.
Solucan gübresi ticareti yapan Alican Gül, konu ile ilgili açıklamalarında, ’’Afyonkarahisar Çakırköy’de üretime başladık. Amacımız öncelikle ülkemizin topraklarını kurtarmak verilen kimyasallarla, hastalıklarla mücadele etmek. 6 yıldır biz bu işi yapıyor ve Türkiye’nin geneline birçok üreticiye bu solucan gübresini veriyoruz. Buradan çok güzel sonuçlar aldık. Bu sonuçlardan dolayı da Şuhut’ta da faydasını görmek için böyle bir şey yaptık. Daha önce solucan gübresi ile ilgili bilgisi olan çok insanla karşılaştım. Fakat tam olarak içeriğini bilmiyorlar. Solucan gübresi dediğimiz olay solucanın hayvansal ve bitkisel atıkları tüketerek çıkarmış olduğu bir gübre. Bu gübrenin ne faydası var? Şuhut bölgemizde genelde patates, fasulye, mısır üretiliyor. Bunlarda verdiğiniz kimyasal gübrelerle hem organik oranlarını düşürüyor hem de verim her geçen gün azalıyor. Bu sonuçlarda değişik hastalıklar türüyor. Fakat solucan gübresini kullandığınızda kalitesi daha farklı hale geliyor’’ dedi.
Solucan gübresi üretimi yapan Mehmet Aksoy ise, ’’Solucan gübresi toprağın ihtiyaç gördüğü bütün mineralleri besin maddelerini içeren bir maddedir. Bugün sadece kimyasal gübre ile toprağın mineral eksikliğini tamamlayabilirsiniz ama bakteri ve canlı organizmalar olarak tamamlayamazsınız. Bunu solucan gübresi yapabiliyor sadece tek başına. Solucan gübresini üretmek biz bir milli görev olarak kendimizde gördük. Çünkü bir milli tank, milli uçak ne kadar önemliyse Türkiye’ye yılda 15 milyon ton kimyasal gübre giriyor. Bunların hepsi de yurt dışına gidiyor bu paraların. Biz bunu burada üretirsek bu paralar tamamen içeride kalacak. Hem çiftçimiz kazanacak hem de ülkemiz kazanacak. Solucan gübresi bitkilerin hızla büyümesini çıkan ürünlerin içinde hiç bir kimyasal kalıntı olmadan yetişmesini ve ürün kalitesinin artmasını sağlıyor’’ ifadelerine yer verdi.

Atlı kızaklar göle indi! Büyük heyecan Atlı kızaklar göle indi! Büyük heyecan
Kuşadası ve Didim açıklarında 132 kaçak göçmen yakalandıKuşadası ve Didim açıklarında 132 kaçak göçmen yakalandı
Karabük’te sis etkili olduKarabük’te sis etkili oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Şoförden genç kıza iğrenç sözler: Seni tek başına Hadımköy'e götürüp...

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Son dakika Konya'da kerpiç bina çöktü! Enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'da bina çöktü! Acı haber geldi

Dolandırıcıların alçakça yöntemi! Bu kez yakalandı

Dolandırıcıların alçakça yöntemi! Bu kez yakalandı

Son dakika! Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: Gözaltı listesinde hastane personelleri de var

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.